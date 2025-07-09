18 bin doları 2,5 milyar dolar oldu! Gizemli yatırımcı 14 yıl sonra ortaya çıktı

YÜZDE 14 MİLYONLUK DEĞER ARTIŞI

Bugün ise Bitcoin 112 bin dolar seviyesine yaklaşmış durumda ve söz konusu varlıkların güncel değeri 2,5 milyar doları aşıyor. Bu da yaklaşık yüzde 14 milyonluk bir değer artışı anlamına geliyor.

Blok zincirinin şeffaf yapısına rağmen, işlem yapan kişinin ya da kuruluşun kimliği tespit edilemiyor. Blockchain analiz şirketi Arkham, transferlerin “adres yükseltmesi” amacıyla yapıldığını ve satışa yönelik herhangi bir işaret bulunmadığını bildirdi.