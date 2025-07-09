18 bin doları 2,5 milyar dolar oldu! Gizemli yatırımcı 14 yıl sonra ortaya çıktı
Kripto para birimi Bitcoin tarihi zirvesine yakın seviyelerde işlem görürken, 18 bin Dolar'lık yatırımı 2,5 milyar dolara çıkan gizemli kripto yatırımcısı 14 yıl sonra ilk kez işlem yaptı.
Kripto para piyasalarında ender görülen bir hareketlilik yaşandı. Bitcoin’in ilk yıllarından beri hareketsiz kalan bir yatırımcıya ait cüzdanlardan, 14 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez büyük çaplı transfer gerçekleştirildi.
Blok zinciri verilerine göre, aynı kişiye ait olduğu düşünülen üç farklı adresten toplam 23.377 BTC, geçtiğimiz perşembe ve cuma günleri yeni cüzdanlara aktarıldı.
Söz konusu transferler, Bitcoin’in 2011 yılında sadece 0,78 dolar seviyesinden işlem gördüğü ve bu cüzdanlardaki varlıkların toplam değerinin yaklaşık 18 bin dolar olduğu bir dönemde oluşturulmuştu.
YÜZDE 14 MİLYONLUK DEĞER ARTIŞI
Bugün ise Bitcoin 112 bin dolar seviyesine yaklaşmış durumda ve söz konusu varlıkların güncel değeri 2,5 milyar doları aşıyor. Bu da yaklaşık yüzde 14 milyonluk bir değer artışı anlamına geliyor.
Blok zincirinin şeffaf yapısına rağmen, işlem yapan kişinin ya da kuruluşun kimliği tespit edilemiyor. Blockchain analiz şirketi Arkham, transferlerin “adres yükseltmesi” amacıyla yapıldığını ve satışa yönelik herhangi bir işaret bulunmadığını bildirdi.