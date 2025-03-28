18 evin küle döndüğü mahalle havadan görüntülendi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün akşam çıkan yangında 18 ev kullanılamaz hale geldi. Hasarın boyutu gündüz dron ile görüntülendi.
Mudanya’nın kırsal Eğerce Mahallesi’nde yaklaşık 50 evin bulunduğu alanda dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında çoğu ahşap olan 18 ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada mahalle, gündüz dron ile görüntülendi.
Alevleri görünce ailesini dışarı çıkardıktan sonra bağırarak mahalleliyi uyaran Hamail A., "Gürültü seslerini duyunca dışarı çıktım. Çocuklarıma 112 aramasını söyledim. Bağırdım, 2 torunumla birlikte feryat ettik. Sokakta 'İmdat, yardım' edin diyerek yardım istedik. Buraların tekrar yapımında yardım istiyoruz. Burada yaşayan insanlar maddi gelirleri düşük insanlar" dedi.