18 Mart Çanakkale Zaferi 107 yaşında! İşte fotoğraflarla destansı zafer
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü yarın törenlerle kutlanacak. İşte Türk milletinin destansı zaferine ait az bilinen fotoğraflar...
Tarihin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü yarın kutlanacak.
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Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayacak.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 16 Şubat 1994'te Çanakkale'ye verilen ve Çanakkale Valiliği'nde özel mahfazası içinde korunan, üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına toka edilip göndere çekilecek.
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Çanakkale önlerinde bulunan "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldıktan sonra Şehitler Abidesi'ndeki törene geçilecek.
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