18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller
Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödenen evde bakım maaşının temmuz ayı ödeme listesi güncellendi.
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 2020 Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:
1- Hatay 2- Tokat 3- Bolu 4- Edirne 5- Diyarbakır 6- Kırklareli 7- İzmir 8- Karabük 9- Kayseri 10- Antalya 11- Zonguldak 12- Bilecik 13- Konya 14- Ankara 15- Denizli 16- Afyonkarahisar
17- İstanbul 18- Şanlıurfa 19- Uşak 20- Manisa 21- Ordu 22- Çanakkale 23- Mersin 24- Samsun 25- Bayburt 26- Siirt 27- Kars 28- Erzurum 29- Bursa 30- Balıkesir 31- Adana 32- Kırıkkale