18 yaşında küçük çocukla ilişkiye giren kadın tutuklandı
ABD'nin Olivehurst şehrinde yaşayan bir kadın, aynı iş yerinde çalıştığı 18 yaşından küçük bir çocukla arabada ilişkiye girdi. İlişki sırasında araba ağaca çarpınca yakayı ele veren kadın tutuklandı.
Tutuklanan ve bir hafta sonra mahkemeye çıkarılacak olan Carnahan'ın çocuk yaştaki biriyle ilişkiye girme ve kaza sonrası görgü tanıklarını çocukla ilişkiye girdiğini polise söylememeleri için tehdit etme suçlarından yargılanacak.
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Çocuğun annesi, yaptığı açıklamada Carnahan'ın oğlu ile ilişkiye girerek kendisine ömür boyu unutamayacağı travmalar yaşattığını söyledi.
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Carnahan'ın iş yeri, çocuğun 18 yaşından küçük olmasından dolayı açıklanmadı.
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Skandal olayın merkezindeki isim Carnahan ise hakkındaki bazı suçlamaları kabul etmedi.
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