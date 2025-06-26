18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi
İstanbul'da bundan 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kalan 18 yaşındaki genç kız, yaşadığı korkunç olay sonrasında ayrıldığı eski işanlısı tarafından göğsünden silahla vurularak öldürüldü.
İstanbul Sarıyer'de 5,5 aylık hamile O.B. (18), eski nişanlısı S.T. (19) tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan O.B., kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.
Olay yerinden otomobille kaçan S.T. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağcılar’da amcası A.T.‘nin (45) evinde saldırıda kullandığı silahla yakalandı.Diğeryandan O.B.'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden S.T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. O.B.'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.
S.T., O.B.'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. O.B., buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte gitti.
Burada ikili arasında çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken S.T., 5,5 aylık hamile O.B.'a ateş etti.