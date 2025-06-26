18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi

Olay yerinden otomobille kaçan S.T. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağcılar’da amcası A.T.‘nin (45) evinde saldırıda kullandığı silahla yakalandı.Diğeryandan O.B.'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden S.T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. O.B.'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.