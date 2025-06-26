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18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi

İstanbul'da bundan 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kalan 18 yaşındaki genç kız, yaşadığı korkunç olay sonrasında ayrıldığı eski işanlısı tarafından göğsünden silahla vurularak öldürüldü.

Kaynak: DHA
18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi - Resim: 1

İstanbul Sarıyer'de 5,5 aylık hamile O.B. (18), eski nişanlısı S.T. (19) tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan O.B., kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

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18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi - Resim: 2

Olay yerinden otomobille kaçan S.T. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağcılar’da amcası A.T.‘nin (45) evinde saldırıda kullandığı silahla yakalandı.Diğeryandan O.B.'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden S.T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. O.B.'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

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18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi - Resim: 3

S.T., O.B.'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. O.B., buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte gitti. 

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18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi - Resim: 4

Burada ikili arasında çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken S.T., 5,5 aylık hamile O.B.'a ateş etti.

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