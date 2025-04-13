18 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. D.K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.



