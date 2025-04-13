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18 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Gaziantep’te kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
18 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 1

Olay, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi"nde meydana geldi. İddiaya göre, D.K.(18) ve kimliği belirsiz bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

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18 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 2

Çıkan kavganın ardından kimliği belirsiz şahıs yanında bulundurduğu pompalı tüfekle D.K.ya ateş ederek göğsünden ağır yaraladı.

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18 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. D.K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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18 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 4
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