18 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü
Gaziantep’te kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Olay, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi"nde meydana geldi. İddiaya göre, D.K.(18) ve kimliği belirsiz bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
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Çıkan kavganın ardından kimliği belirsiz şahıs yanında bulundurduğu pompalı tüfekle D.K.ya ateş ederek göğsünden ağır yaraladı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. D.K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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