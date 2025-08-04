18 yaşındaki sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi
İstanbul Kağıthane'de süratli bir şekilde ilerleyen ve hatalı sollama yapan 18 yaşındaki İranlı sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, park halindeki 8 motosiklet ve 1 araca çarptıktan sonra elektrik direğini devirdi. Ortalık savaş alanına dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 09.30 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobille caddede ilerleyen İranlı A.N. (18) bir otomobil sürücüsü, caddedeki yoğun trafik nedeniyle hatalı sollama yaptı.
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Kendi şeridine tekrar giriş yapmak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Araç yol kenarında park halinde bulunan 8 motosiklet ve 1 elektrikli otomobile çarptı.
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10 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ortalık savaş alanına döndü. 10 aracın hasar gördüğü kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu.
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