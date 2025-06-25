18 yıl önce gün yüzüne çıkarılmıştı: Tarihi eserler kaderine terk edildi

Tarihin ortasından fışkıran ve duvarların üzerini örten dallar her yıl temizlenmeye çalışılsa da yapılan çalışmalarda bir sonuca ulaşılmadığını belirten Arkeolog ve tarihçi Prof. Dr. Engin Beksaç, "Kalıntıların bu şekilde bırakılması kesinlikle kabul edilemez bir durum. Edirne'nin Roma döneminden kalma bu tür duvarlar, son derece önemli arkeolojik verilerdir ve büyük bir özenle korunmaları gerekir. Ancak gördüğümüz kadarıyla, bu duvarın yapımında bile birçok tartışma yaşanmış. Normalde, her kazıdan sonra çıkarılan eserler toplanır ve değerlendirilir. Müzelik değeri olanlar müzeye kaldırılır veya deponun yolunu tutar. Müzelik değeri olmayanlar ise özel bir yerde gömülerek ortadan kaldırılır. Burada tanık olduğumuz ise düpedüz bir ihmal örneği. Yığın yığın atılmış, sandıklar içinde bırakılmış bu kazı artıkları, kazı etiği açısından hiç de hoş bir görüntü sunmuyor. Bu eserlerin kırık vaziyette çıkması olasıdır, çoğu zaman kazılardan bu şekilde çıkar. Tümleyebilenler bir araya getirilir, müzeye alınır, depolanır veya sergilenir. Ancak sergilenemeyecek durumda olanlar bile öylece ortada bırakılmaz; geleneksel olarak gömülürler. Burada gördüğümüz ise neredeyse 20 sene geçmiş bir kazıdan artakalan, terk edilmiş kalıntılar" dedi.