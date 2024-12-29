181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtuldu

TÜM YOLCULAR ÖLDÜ, 2 KABİN GÖREVLİSİ KURTULDU

Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda can kaybı 179 olarak açıklandı. Uçakta bulunan 181 kişiden yalnızca 2 kabin görevlisinin sağ kurtulduğu açıklanırken uçakta bulunan tüm yolcuların ve 4 kabin görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sağ kurtulan 25 ve 33 yaşlarındaki 2 kabin görevlisinin hastanedeki tedavisi devam ederken şu ana kadar hayatını kaybeden 22 kişinin kimliğinin tespit edilebildi.