181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtuldu
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetti, sadece 2 kabin görevlisi sağ kurtuldu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan Jeju Hava Yolları'na ait 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu uçak, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.
Pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen çite çarparak alev aldı. Kazanın meydana geldiği havalimanında acil durum ilan edildi, uçuşlar durduruldu.
TÜM YOLCULAR ÖLDÜ, 2 KABİN GÖREVLİSİ KURTULDU
Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda can kaybı 179 olarak açıklandı. Uçakta bulunan 181 kişiden yalnızca 2 kabin görevlisinin sağ kurtulduğu açıklanırken uçakta bulunan tüm yolcuların ve 4 kabin görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sağ kurtulan 25 ve 33 yaşlarındaki 2 kabin görevlisinin hastanedeki tedavisi devam ederken şu ana kadar hayatını kaybeden 22 kişinin kimliğinin tespit edilebildi.
175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu belirtildi.
Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı kaydedildi.
Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.