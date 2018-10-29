188 kişiyi taşıyan yolcu uçağı denize düştü

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen 188 kişinin olduğu yolcu uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı.



