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  3. 29 Ekim 2018 08:36

188 kişiyi taşıyan yolcu uçağı denize düştü

Endonezya’da, içinde 188 kişinin olduğu yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

188 kişiyi taşıyan yolcu uçağı denize düştü

Endonezya’da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebat bulunan ve kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı.

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188 kişiyi taşıyan yolcu uçağı denize düştü

Yetkililer, yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiğini belirtti.

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188 kişiyi taşıyan yolcu uçağı denize düştü

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen 188 kişinin olduğu yolcu uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı.

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188 kişiyi taşıyan yolcu uçağı denize düştü

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Syaugi, yolcuların akıbetine ilişkin ise bilgi vermedi.

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