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18'inci yüzyıla ait Kabe örtüleri Türkiye'de bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 18'inci yüzyıla ait 19 Kabe örtüsü ele geçirildi.

18'inci yüzyıla ait Kabe örtüleri Türkiye'de bulundu - Resim: 1

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Söke'de takibe aldıkları otomobili durdurdu. 

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18'inci yüzyıla ait Kabe örtüleri Türkiye'de bulundu - Resim: 2

Araçta yapılan aramada, 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 19 Kabe örtüsü ele geçirildi. Otomobildeki S.A., Ö.E., A.Ç. ve H.Y. ise gözaltına alındı. 

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18'inci yüzyıla ait Kabe örtüleri Türkiye'de bulundu - Resim: 3

Kabe örtülerinin, Aydın Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği belirtildi. 

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18'inci yüzyıla ait Kabe örtüleri Türkiye'de bulundu - Resim: 4

İşlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı. (DHA)

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