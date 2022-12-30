19 ekonomistin 2023 yılı dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
Türkiye 2022 yılına yüksek enflasyon ve TL karşısında rekor üstüne rekor kıran Dolar kuru ile veda etmeye hazırlanırken, 19 ekonomist 2023 yılı dolar ve enflasyon tahminlerini açıkladı.
Türkiye'de ekonomik gidişatın en büyük göstergeleri arasında sayılan dolar / TL kuru için 2023 yıl sonu tahmini geldi. 5 ekonomistin katıldığı ankete göre, doların 2023 sonunda 21 lira 40 kuruş olacağı tahmin edildi.
Her ay açıklanan enflasyon verilerin 2022 yılı için sonuncusu 3 Ocak'ta açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kritik veri öncesinde ekonomistler ise gerek enflasyon ve gerekse de dolar için son tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.
ForeksHaber'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de aralık ayı ortalama tahmin yüzde 2,57 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 66,53, ortalama yüzde 66,54 artışa işaret etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yıl sonu için tahmini yüzde 65,20 artış yönünde açıklanmıştı. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,10 ve yüzde 1,32 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 69,10 ve yüzde 64,50 oldu.