19 ekonomistin 2023 yılı dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Her ay açıklanan enflasyon verilerin 2022 yılı için sonuncusu 3 Ocak'ta açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kritik veri öncesinde ekonomistler ise gerek enflasyon ve gerekse de dolar için son tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.