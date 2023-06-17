19 Haziran haftası burç yorumları...

Hafta sonundaki yeniay fazının etkileri hepimizi; yeni başlangıç düşüncelerine, yeni adımlar atma isteğine, biraz karmaşa ve acele ile yeni planlamalar yapmaya yöneltebilir. Yeni bir şeyler için hafta sonu günlerinin geçmesi ve karmaşanın yatışacağı yeni haftayı beklemek, atılacak yeni adımların daha çok olgunlaşmasını sağlayacaktır. Güneş’in Neptün ile yaptığı olumsuz kare açı yüzünden, hafta boyunca duygusal acı ve üzüntüyü kendinize çekebilirsiniz. Bunun için yapılacak şey; duyguları, sezgileri ve yaratıcılığı daha verimli alanlarda kullanmaktır. Bunlar sanat ya da soyut kavramlar üzerindeki çalışmalar ya da araştırmalar olabilir. Satürn de bazı anlaşma ya da görüşmeleri tıkayabilir. Bu yüzden görüşme ya da anlaşmalarda sade ve dürüst davranmakta yarar vardır.