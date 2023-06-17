19 Haziran haftası burç yorumları...
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: Yeniay fazında sakin, yavaş ve ölçülü olun... İşte 19 Haziran haftası burç yorumları...
Hafta sonundaki yeniay fazının etkileri hepimizi; yeni başlangıç düşüncelerine, yeni adımlar atma isteğine, biraz karmaşa ve acele ile yeni planlamalar yapmaya yöneltebilir. Yeni bir şeyler için hafta sonu günlerinin geçmesi ve karmaşanın yatışacağı yeni haftayı beklemek, atılacak yeni adımların daha çok olgunlaşmasını sağlayacaktır. Güneş’in Neptün ile yaptığı olumsuz kare açı yüzünden, hafta boyunca duygusal acı ve üzüntüyü kendinize çekebilirsiniz. Bunun için yapılacak şey; duyguları, sezgileri ve yaratıcılığı daha verimli alanlarda kullanmaktır. Bunlar sanat ya da soyut kavramlar üzerindeki çalışmalar ya da araştırmalar olabilir. Satürn de bazı anlaşma ya da görüşmeleri tıkayabilir. Bu yüzden görüşme ya da anlaşmalarda sade ve dürüst davranmakta yarar vardır.
Bu hafta, başta kadın-erkek ilişkileri olmak üzere; hızlı kararlar vermek, hızlı harekete geçmek, sıra dışı, topluma aykırı olan, beklenmedik aşırı durumlar, kazalar, yaralanma, yangın, elektrik çarpması ya da gökyüzünden gelecek tehlikeler olabilir. Bu yüzden; düşünmeden harekete geçmek, ani kararlar vermek, kontrolsüz öfke, özgür ve aykırı davranma isteklerinizi şimdilik erteleseniz daha iyi olacaktır.
Bir de ilginç haber var. Daha çok toplumsal alanda kendini gösterecek olan Uranüs-Pluto üçgeni ile çok önemli toplumsal değişimler, devrim niteliğinde köklü yenilikler, eskiyi yıkıp geçen ve eskisinden farklı olan olumlu dönüşümlerin etkisi altına yavaş yavaş girmeye başlıyoruz. Ağustos ve Eylül ayında bunu daha çok hissedeceğiz. Bu açının etkileri Aralık ayı ortalarına kadar devam edecek. Uranüs ve Pluto hem yavaş giden yörüngeleri, hem de ileri geri hareketleri nedeniyle, bunu 2032 yılına kadar devam ettirecekler. 2023-2032 arasında görülecek bu açının gücü, bu tarih aralığının ortalarında kalan yıllarda ve yaz aylarında daha yüksek olacak.
YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok üzerinde duracağınız konular; kardeşler, yakın akrabalar, dostlar, komşular, reklam-tanıtım işleri, kısa geziler, kısa eğitimler ve her türlü görüşmelerdir. Bu konulardan birinde; yeni başlangıç adımları atma, planlama ya da anlaşma yapmak isteyebilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Özellikle ayağı yere sağlam basmayan kaypak durumlar, gizli saklı işler, ilişkiler, gizli düşmanlar yüzünden yalan dolan durumlara, sahteciliğe ve hatta tutuklanmaya gidecek tehlikelere uğrama olasılığı vardır. Görüşme ve anlaşmalar için iyi zaman değildir. Para konusunda; beklenmedik hızlı gelişmelerden ve aşırı durumlardan uzak durun. Kişisel zevkler, eğlence ve flörtleşme arayışları yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bu durum, meslek ortamında da sonlanmaya ya da tehlikeli durumlara neden olabilir.