19. intiharından vazgeçti ! Her seferinde aynı olay...

İstanbul Taksim Şehit Muhtar Bey Caddesi girişinde bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Tehlikeli şekilde sürekli yer değiştiren İbrahim A. olay yerine gelen ekiplere saksı atıp kafasını sürekli camlara vurarak kimsenin yaklaşmalarına izin vermedi. Taksim Meydanı'nda toplanan meraklı kalabalık olan biteni cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.