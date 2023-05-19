19 Mayıs coşkusu mavi sularda! Gören telefona sarıldı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Kent merkezinde öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra denizde de etkinlikler düzenleniyor.