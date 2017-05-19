19 Mayıs tatilini fırsat bildiler

"Yoğun iş temposu nedeniyle büyük şehirlerde bunalan çalışanlar, 3 günlük tatili en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Yunanistan'ın Ege'deki adalarının ekonomik olması başta olmak üzere, tatilcilerin yabancı bir ülkeyi görmek istemesi ve tatilin 3 gün olması talebi arttırdı. Olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça yoğun bu talebi karşılayabilmek için ek seferler düzenledik. Bu yoğunluk bugün başladı. Cumartesi ve pazar günü de artarak devam edecektir. Bu 3 günlük tatil, turizm sezonu öncesinde Ayvalık esnafına ve biz turizm acentelerine can suyu oldu."



Soyak, sadece cuma günü Ayvalık'tan Midilli Adası'na yaklaşık bin 500 kişiye bilet kesildiğini, rezervasyonlarla birlikte bu sayının 2 bini aşacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.