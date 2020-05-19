''19 Mayıs'' tüm Türkiye'de böyle kutlandı!
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında balkon ve pencerelerden böyle kutlandı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 19 Mayıs etkinlikleri bu yıl evlere taşındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı.
Balkonlar ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.