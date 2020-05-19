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  3. 19 Mayıs 2020 22:18

''19 Mayıs'' tüm Türkiye'de böyle kutlandı!

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında balkon ve pencerelerden böyle kutlandı.

''19 Mayıs'' tüm Türkiye'de böyle kutlandı!

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 19 Mayıs etkinlikleri bu yıl evlere taşındı.

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''19 Mayıs'' tüm Türkiye'de böyle kutlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı.

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''19 Mayıs'' tüm Türkiye'de böyle kutlandı!

Balkonlar ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.

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''19 Mayıs'' tüm Türkiye'de böyle kutlandı!

İstiklal Marşı'nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan bazı vatandaşlar, ıslık ve alkışlar eşliğinde 101. yılı kutladı.

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