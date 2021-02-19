19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 19 Şubat 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Fırsat ürünlerinin yer aldığı cuma indirimleri arasında ev ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitler bulunuyor. İşte 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2021) Dijitsu 55 inç UHD Smart TV • 3840x2160 çözünürlük • 1.07 milyar renk derinliği • CI modül giriş yuvası • DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme • DVB-C kablolu yayın yapabilme • DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı • RM Cortex-A53/1.5GHz/4 çekirdek • RAM: 1.5 GB • ROM: 8 GB • 8W + 8W ses çıkış gücü