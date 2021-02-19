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  3. 19 Şubat 2021 14:30

19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 19 Şubat 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. Fırsat ürünlerinin yer aldığı cuma indirimleri arasında ev ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitler bulunuyor. İşte 19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2021) Dijitsu 55 inç UHD Smart TV • 3840x2160 çözünürlük • 1.07 milyar renk derinliği • CI modül giriş yuvası • DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme • DVB-C kablolu yayın yapabilme • DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı • RM Cortex-A53/1.5GHz/4 çekirdek • RAM: 1.5 GB • ROM: 8 GB • 8W + 8W ses çıkış gücü

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19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2021) Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı

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19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2021) Pubg Oyun Seti

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19 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2021) Pubg Revolver Dart Atan

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