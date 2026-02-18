  1. Anasayfa
  4. 19 yaşındaki genç, 20 bin lira için öldürülmüş!

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca düzenledikleri silahlı saldırıda 19 yaşındaki Y.M.'yi öldüren ve ağabeyini yaralayan 2 şüpheli, 20 bin lira alacakları için olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Kaynak: DHA
Olay, 16 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; motosikletli ve kar maskeli 2 şüpheli, E.M. ve kardeşi Y.M.'nin bulunduğu hafif ticari araca tabanca ve tüfekle ateş açtı. 

 

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Y. M. kurtarılamadı, E.M.'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, şüphelilerden A.G.’nin (19) ateş ettiğini, M.K.’nin (21) ise motosikleti kullandığını tespit etti. A.G., suç aletiyle Canik ilçesinde, M.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. 

