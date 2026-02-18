19 yaşındaki genç, 20 bin lira için öldürülmüş!

Ekipler yaptıkları çalışmada, şüphelilerden A.G.’nin (19) ateş ettiğini, M.K.’nin (21) ise motosikleti kullandığını tespit etti. A.G., suç aletiyle Canik ilçesinde, M.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı.