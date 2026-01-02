19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı
Malatya'da 19 yaşındaki Senanur D.'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın, sosyal medyadaki tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Olay, 31 Aralık akşamı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran B.E. ile I.D. ve Senanur D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E., bıçakla Senanur D. ve I.D.'ye saldırdı.
Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 2 kadın, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Senanur D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
D.'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. I.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SENANUR ARKADAŞI İÇİN GİTMİŞ
Olayın ardından gözaltına alınan B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.