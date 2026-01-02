19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı

Olay, 31 Aralık akşamı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran B.E. ile I.D. ve Senanur D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E., bıçakla Senanur D. ve I.D.'ye saldırdı.