19 yaşındaki seri katil genç kızın itirafları şok etkisi yarattı
Cinsel ilişki tuzağı ile bir kişiyi öldüren 19 yaşındaki Sarah M. için Alman yargısı son sözünü söyledi. Genç kadının ABD'li seri katillere hayranlık duyduğu ve 'Seri katil olarak tarihe geçmek istiyordum' dediği ortaya çıktı.
Basına yansıyan bilgilere göre Sarah M., üç farklı flört sitesinde 'Domina Cherry' adını kullanarak sahte profiller oluşturdu. 241 erkekle iletişime geçen Sarah M., kendisine kurban olarak Iraklı Zayed E.'yi seçti ve onunla konuşmaya başladı.
38 yaşındaki Zayed E., 1 Mayıs 2021'de Bavyera'daki dairesinden aldığı Sarah M. tarafından araç kullandığı esnada boynundan bıçaklandı. Sarah M., kısa sürede tutuklanırken Zayed E. ise üç hafta sonra hayatını kaybetti.
Cinayetin işlendiği gece Sarah M.'nin bir arkadaşına sesli mesaj göndererek “Şimdi dışarı çıkıyorum, ilkini öldürmek istiyorum. Heyecanlıyım. İşe yaraması için bana şans dile' dediği ortaya çıktı. Yargıç, genç kadının cinayet yöntemleri ile ilgili internette araştırma yaptığını da açıkladı.
Cinayetten iki ay önce borderline sendromu teşhisi konulan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Sarah M.'nin 'İşlediğim cinayetlerle seri katil olarak tarihe geçmek istiyordum' dediği belirtiliyor.