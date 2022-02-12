19 yaşındaki seri katil genç kızın itirafları şok etkisi yarattı

Cinayetin işlendiği gece Sarah M.'nin bir arkadaşına sesli mesaj göndererek “Şimdi dışarı çıkıyorum, ilkini öldürmek istiyorum. Heyecanlıyım. İşe yaraması için bana şans dile' dediği ortaya çıktı. Yargıç, genç kadının cinayet yöntemleri ile ilgili internette araştırma yaptığını da açıkladı.