19 yıllık sır çözüldü: Öğretmeni öldürüp cesedini yakanlar Öğretmenler Günü'nde yakalandı
İstanbul'da 19 yıl 7 ay önce kaybolan matematik öğretmeni H.A.'nın, cinayete kurban gittiği belirlendi. Eski öğrencisi olan E.B. adlı kadının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, Öğretmenler Günü'nde yapılan operasyonla yakalandı. Öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra Kocaeli'den Silivri'ye bavul içinde getirerek yakan şüpheliler, ifadelerinde cinayeti itiraf etti.
İstanbul'da 19 yıl 7 ay önce kaybolan matematik öğretmeni H.A.'nın (51) dosyanın zaman aşımına uğramasına 5 ay kala cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Öğretmenler günü yapılan operasyonla öğretmen H.A.’yı bıçaklayarak öldürdükten sonra Kocaeli’nden Silivri’ye bir bavul içinde getirerek yakan biri kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında öldürülen öğretmenin ortaokuldan öğrencisi E.B.(42) ile bir kimya öğretmeni, bir antrenörün bulunduğu belirtildi. O tarihte cesedi bulunan H.A., kimliği tespit edilmeyince kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. İfadelerinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SELAMİ YILDIZ TALİMAT VERDİ, ÖZEL EKİP KURULDU
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla zaman aşımına uğramasına az zaman kalan dosyaları tekrar raftan indiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir cinayeti ortaya çıkardı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipliğinden oluşturulan özel ekip 2 Mayıs 2006 tarihinde yapılan bir kayıp müracaatını incelemeye aldı. Müracaatı yapan İ.A., öğretmen olan kardeşi H.A.’dan 2-3 gündür haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini söyledi.
DOSYA RAFTAN İNDİRİLDİ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından tozlu raflardan indirilen dosyada H.A.’nın o zaman Ortaokul’da öğrencisi olan E.B. adlı kadın ve ailesiyle sık sık görüştüğünü tespit etti. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş.’de çalıştığı öğrenilen E.B.’nin geçmişini inceleyen polis ekipleri onun kayıp olan H.A.'yla, üniversiteye başlamasına rağmen hiç irtibatı kesmediğini belirledi. Çocukluk döneminde de H.A.’nın evine gidip geldiği öğrenilen E.B.’nin zaman zaman maddi destekte aldığı belirlendi.
HTS KAYITLARINDAN ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Polis yaptığı incelemede H.A.’nın telefonunun kapandığı 27 Nisan 2006 tarihine odaklandı. Bu tarihte E.B. ile sık sık telefonla konuşan Kocaeli’nde üniversite arkadaşı Z.S. (45), lisedeki matematik öğretmeni E.Y. (63) ve kuzeni H.D. polisin incelemesi altına girdi. Yapılan çalışmalarda HTS kayıtlarında 27 Nisan 2006 tarihinde bu kişilerin beraber hareket ettikleri belirlendi.