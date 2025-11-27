19 yıllık sır çözüldü: Öğretmeni öldürüp cesedini yakanlar Öğretmenler Günü'nde yakalandı

DOSYA RAFTAN İNDİRİLDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından tozlu raflardan indirilen dosyada H.A.’nın o zaman Ortaokul’da öğrencisi olan E.B. adlı kadın ve ailesiyle sık sık görüştüğünü tespit etti. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş.’de çalıştığı öğrenilen E.B.’nin geçmişini inceleyen polis ekipleri onun kayıp olan H.A.'yla, üniversiteye başlamasına rağmen hiç irtibatı kesmediğini belirledi. Çocukluk döneminde de H.A.’nın evine gidip geldiği öğrenilen E.B.’nin zaman zaman maddi destekte aldığı belirlendi.