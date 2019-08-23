1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında son durum

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları tamamlandı. Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarını batırma çalışması 9 Mayıs'ta yapıldı. Asya yakasında, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için ise 25 Mayıs'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla tören düzenlendi.