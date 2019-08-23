1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında son durum
Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bloklarının köprü ayaklarına montajı
Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları tamamlandı. Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarını batırma çalışması 9 Mayıs'ta yapıldı. Asya yakasında, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için ise 25 Mayıs'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla tören düzenlendi.
Törenin ardından batırma çalışması başlayan, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasındaki kule kesonu saatte 40 santimetre batma hızıyla yaklaşık 24 saatte dip montajına ulaştı.
Köprünün çelik imalatını yapan Çimtaş tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilen köprü kule bloklarının 4 adetten oluşan ilk kısmı bitti. Her biri 800 ton ağırlığındaki 4 kule bloku "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanına deniz yoluyla geçen ay ulaştırıldı.