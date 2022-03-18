1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine ilişkin dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Maksimum araç geçecek şekilde ve vatandaşı yormayacak bir çalışmamız var. Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek"