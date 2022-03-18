1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu
Yapımına 18 Mart 2017'de başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün hizmete açıldı. Peki Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti belli oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü 18 Mart'ta (BUGÜN) düzenlenen törenle hizmete açıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Tören, Gelibolu yakasındaki gişelerde yapıldı. Törene katılan isimler arasında Güney Kore Başbakanı Kim Bo-kyum da yer aldı.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanına Çanakkale Köprüsü'nden geçerek geldi. Daha sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı. Köprü geçiş ücretinin otomobiller için 200 TL olarak belirlendiğini söyleyen Erdoğan, geçişlerin bir hafta ücretsiz olacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine ilişkin dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Maksimum araç geçecek şekilde ve vatandaşı yormayacak bir çalışmamız var. Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek"