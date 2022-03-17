1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?
Yapımına 18 Mart 2017'de başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü yarın hizmete açılıyor. Peki Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak ? Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi.
1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü 18 Mart'ta hizmete açılıyor. Köprünün açılışı için son hazırlıklar tamamlandı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tören, Gelibolu yakasındaki gişelerde yapılacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; törene Güney Kore Başbakanı Kim Bo-kyum da katılacak.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine ilişkin açıklamada bulundu.
Geçiş ücretinin açılış töreninde açıklanacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Maksimum araç geçecek şekilde ve vatandaşı yormayacak bir çalışmamız var. Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı yarın Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek" dedi.