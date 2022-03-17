1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tören, Gelibolu yakasındaki gişelerde yapılacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; törene Güney Kore Başbakanı Kim Bo-kyum da katılacak.