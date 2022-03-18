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1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açılıyor - Canlı yayın

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde hizmete giriyor. ''Asrın projesi'' olarak nitelendirilen köprü, 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan köprü geçiş ücretini açıklayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açılıyor - Canlı yayın - Resim: 1

Temeli 18 Mart 2017'de atılılan dünyanın en uzun orta açıklığa sahip, Asya ve Avrupa kıtalarını bir kez daha birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açılıyor - Canlı yayın - Resim: 2

Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte hizmete açılıyor. 

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1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açılıyor - Canlı yayın - Resim: 3

Çanakkale Köprüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelirken 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti.

Gelibolu yakasındaki gişelerde yapılan törene Güney Kore Başbakanı Kim Bo-kyum da katıldı. 

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1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açılıyor - Canlı yayın - Resim: 4

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini duyuracak.

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