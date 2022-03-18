1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açılıyor - Canlı yayın
1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde hizmete giriyor. ''Asrın projesi'' olarak nitelendirilen köprü, 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan köprü geçiş ücretini açıklayacak.
Temeli 18 Mart 2017'de atılılan dünyanın en uzun orta açıklığa sahip, Asya ve Avrupa kıtalarını bir kez daha birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandı.
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Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte hizmete açılıyor.
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Çanakkale Köprüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelirken 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti.
Gelibolu yakasındaki gişelerde yapılan törene Güney Kore Başbakanı Kim Bo-kyum da katıldı.
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Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini duyuracak.
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