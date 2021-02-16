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  3. 16 Şubat 2021 14:40

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kedi yolu ile daha da hızlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kedi yolu ile daha da hızlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Mühendis, teknisyen ve işçiler, iki yakayı birbirine bağlayan çalışma platformu olan bu yolda, Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmalarını sürdürüyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

Dev yapı, Malkara-Çanakkale Otoyolu'na bağlanarak 101 kilometrelik güzergahın en önemli parçası olacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum

1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol; 4 viyadük, 12 kavşak, 55 köprü ve üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 238 menfez, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi ve 7 ücret toplama istasyonunu kapsayacak.

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