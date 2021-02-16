1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum
Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kedi yolu ile daha da hızlandı.
Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kedi yolu ile daha da hızlandı.
Mühendis, teknisyen ve işçiler, iki yakayı birbirine bağlayan çalışma platformu olan bu yolda, Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmalarını sürdürüyor.
Dev yapı, Malkara-Çanakkale Otoyolu'na bağlanarak 101 kilometrelik güzergahın en önemli parçası olacak.