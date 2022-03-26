1915 Çanakkale Köprüsü'nde 200 TL'cik dönem başladı; peki kim ne kadar ödeyecek ?
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü'nde ücretsiz geçişler sona erdi. İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretleri....
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü'nde ücretsiz geçişler sona erdi. Dün gece yarısından itibaren geçişler ücretli oldu.
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Buna göre hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği ücret 272.50 lira.
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Aynı yolu kullanan 16 tekerlekli tır ise 1.181 lira ödeyecek.
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Köprüyü kullanmak için Gelibolu Güney'den giriş yapan otomobil ise 200 lira verecek.
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