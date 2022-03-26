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  4. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 200 TL'cik dönem başladı; peki kim ne kadar ödeyecek ?

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 200 TL'cik dönem başladı; peki kim ne kadar ödeyecek ?

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü'nde ücretsiz geçişler sona erdi. İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretleri....

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 200 TL'cik dönem başladı; peki kim ne kadar ödeyecek ? - Resim: 1

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü'nde ücretsiz geçişler sona erdi. Dün gece yarısından itibaren geçişler ücretli oldu. 

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 200 TL'cik dönem başladı; peki kim ne kadar ödeyecek ? - Resim: 2

Buna göre hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği ücret 272.50 lira. 

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 200 TL'cik dönem başladı; peki kim ne kadar ödeyecek ? - Resim: 3

Aynı yolu kullanan 16 tekerlekli tır ise 1.181 lira ödeyecek. 

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 200 TL'cik dönem başladı; peki kim ne kadar ödeyecek ? - Resim: 4

Köprüyü kullanmak için Gelibolu Güney'den giriş yapan otomobil ise 200 lira verecek.

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