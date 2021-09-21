1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar: Çanakkale Köprüsü üzerinden Anadolu'dan Avrupa'ya geçti

Karaismailoğlu, köprünün 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklarıyla 3 bin 563 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2 bin 23 metrelik orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecektir."

Köprünün iki çelik kule arasında ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olduğunu söyleyen Bakan,"Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak" dedi.