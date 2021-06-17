1915 Çanakkale Köprüsü'nde yeni aşamaya geçildi

Köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.