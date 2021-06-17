1915 Çanakkale Köprüsü'nde yeni aşamaya geçildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin montajı, boğazın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde bulunan yaklaşım viyadüğüne yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajının tamamlanmasının ardından köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajına bugün itibari ile başlandı.
İlk tabliye bloğu, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç yardımıyla, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yapımı tamamlanan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna yerleştirildi.
Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna ise ilk tabliye bloğu montajı birkaç gün içerisinde yapılacak.
Köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.