1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri tamamlandı
Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloku Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle yerine yerleştirildi.
Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloku Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle yerine yerleştirildi.
Törende konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında tarihi günlerden birini daha yaşadığını, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birini yaptıklarını söyledi. Köprünün 318 metrelik dünya birincisi kulelerinin son çelik blok montajını yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Dördüncü kulemizin 128. son tablasını yerleştiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprümüz, toplam 101 kilometrelik, Malkara-Çanakkale Otoyol hattının gözbebeği ve kilit noktasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak bir hafta önce İstanbul Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının tünel bitim töreninde yerin 72 metre altındaydık.