1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel basılan paralar tedavüle giriyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin’in twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şahin, 2022 yılında 5 milyon adet basılacağı söylenen madeni tedavül 1 TL’ler dışında ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldığını açıklayarak paylaşımına şu notu düştü: