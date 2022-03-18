1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel basılan paralar tedavüle giriyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel hatıra parası basıldı. Arkasında Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı 1 TL'lik madeni para bugün tedavüle girecek.
Yeni madeni 1 TL’ler 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışına özel bugün tedavüle verilecek. 1915 Çanakkale köprüsü açılışı anısı için satışa çıkacak gümüş hatıra paraların da Darphane genel müdürlüğü Web sitesinde 520 TL’den satışa çıkması bekleniyor.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin’in twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şahin, 2022 yılında 5 milyon adet basılacağı söylenen madeni tedavül 1 TL’ler dışında ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldığını açıklayarak paylaşımına şu notu düştü:
“Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Martta bu güzellikle gözlerimizi açalım.1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için Darphane olarak basmış olduğumuz Hatıra Para ve Tedavül hatıra 1 TL’."
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ
Üçüncü ayın 18'ini temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ve adıyla Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart 1915'i simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.