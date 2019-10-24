1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nden son fotoğraflar geldi. Gelibolu ilçesinde, Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yapılan ve tamamlandığında, iki ayak aralığı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına ithafen 2023 me
Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ayakların yükseltilmesi için çalışma yapılıyor.
Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Sütlüce şantiyesinde, köprü ayağına vinç yardımıyla bağ kirişi montajının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükseliyor.
Tasarımındaki incelikleriyle farklı özelliklere sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renklerinde boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.