1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti de, verilen geçiş garantisi ücret belli oldu
Cuma günü büyük bir törenle açılacak olan ve Çanakkale Boğazı'nı birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları için verilen geçiş garantisi ücreti dudak uçuklattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart’ta hizmete alınacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretini açıkladı.
18 Mart'ta açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde basın açıklaması düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karaismailoğlu, köprü ücretinin 15 Euro+KDV (yaklaşık 300 lira) olduğunu duyururken, günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildiğini açıkladı.
Karaismailoğlu, “Hakikaten Türkiye tarihine, dünya tarihine geçecek yarın çok önemli bir açılış var. 1915 Çanakkale Köprüsü, çok heyecanlıyız. Hazırlık aşaması 10 yıl süren ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede bitiren dünyanın en geniş açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nü yarın saat 16.00 itibarıyla hizmete açacağız. Bu açılış Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle olacak” dedi.