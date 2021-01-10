1915 Çanakkale Köprüsü'nün silüeti belli olmaya başladı

Avrupa ve Asya kıtaları, Lapseki'den Gelibolu yakasına kadar uzanan kedi yolu ile birbirine bağlanınca, Çanakkale Köprüsü silüeti de iyice belirdi. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atılan ve tamamlandığında, Çanakkale Boğazı’nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu neredeyse tamamlandı. Kedi yolunun tamamen bitirilmesi için sadece birkaç metrelik bölüm kaldı. Lapseki ilçesindeki 680 metrelik yaklaşım viyadüğünden, Gelibolu yakasındaki 365 metrelik yaklaşım viyadüğüne kadar uzanan kedi yolunun büyük oranda tamamlanmasıyla, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti de iyice belirmiş oldu. Bu arada Lapseki ilçesindeki 680 metrelik yaklaşım viyadüğü tabliyesinin tamamlanmasına da bir adım kaldı.



