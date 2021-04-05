1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hali görüntülendi

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin üzerinde çalıştığı 4 bin 330 metre uzunluğundaki 'kedi yolu'nun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının ardından çelik ana halat kabloların montajı başladı. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı.