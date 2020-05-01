  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Mayıs 2020 13:57

1934'ten beri el değmemiş... Konuttan ucuza satılık ada!

İskoçya'nın Shetland kentinin batısındaki Vaila Sound'da bulunan Linga adası, 250 bin sterlin ve üzeri tekliflerle satışa çıktı.

1934'ten beri el değmemiş... Konuttan ucuza satılık ada!

Koronavirüs salgınından dolayı evlerimize kapandığımız şu günlerde doğaya olan özlemimiz oldukça arttı.Kendimize ait bir adamız olsa ne güzel olurdu!

1/ 26
1934'ten beri el değmemiş... Konuttan ucuza satılık ada!

İşte Londra'daki bir evin ortalama maliyetinden çok daha az bir fiyata İskoçya'nın Shetland kentindeki cenneten bir köşeyi andıran ada; Linga Adası

2/ 26
1934'ten beri el değmemiş... Konuttan ucuza satılık ada!

İskoçya'nın Shetland kentinin batısındaki Vaila Sound'da bulunan Linga adası, 250 bin sterlin ve üzeri tekliflerle satışa sunuldu.

3/ 26
1934'ten beri el değmemiş... Konuttan ucuza satılık ada!

Ocak 2020 itibariyle Londra'daki bir evin ortalama maliyeti 476 bin 588 sterlindi.

4/ 26
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM