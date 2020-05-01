1934'ten beri el değmemiş... Konuttan ucuza satılık ada!
İskoçya'nın Shetland kentinin batısındaki Vaila Sound'da bulunan Linga adası, 250 bin sterlin ve üzeri tekliflerle satışa çıktı.
Koronavirüs salgınından dolayı evlerimize kapandığımız şu günlerde doğaya olan özlemimiz oldukça arttı.Kendimize ait bir adamız olsa ne güzel olurdu!
İşte Londra'daki bir evin ortalama maliyetinden çok daha az bir fiyata İskoçya'nın Shetland kentindeki cenneten bir köşeyi andıran ada; Linga Adası
İskoçya'nın Shetland kentinin batısındaki Vaila Sound'da bulunan Linga adası, 250 bin sterlin ve üzeri tekliflerle satışa sunuldu.