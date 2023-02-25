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  4. 1983'ten bu yana görülmemişti! O ilimizdeki barajda kırmızı alarm

1983'ten bu yana görülmemişti! O ilimizdeki barajda kırmızı alarm

Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olan Bursa'da barajların doluluk oranları herkesi korkuttu.

1983'ten bu yana görülmemişti! O ilimizdeki barajda kırmızı alarm - Resim: 1

Uludağ’ın eteklerinde yer alan ve Bursa’nın içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı’nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle yüzde 24’te kaldı. Nilüfer Barajı ise neredeyse tamamen kurudu.

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1983'ten bu yana görülmemişti! O ilimizdeki barajda kırmızı alarm - Resim: 2
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1983'ten bu yana görülmemişti! O ilimizdeki barajda kırmızı alarm - Resim: 3

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı’nda 7 milyon 575 bin metreküp su kaldı.

Doğancı Barajı, kurulduğu 1983 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. 

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1983'ten bu yana görülmemişti! O ilimizdeki barajda kırmızı alarm - Resim: 4

Tedbir olarak BUSKİ tarafından kentteki her abonenin cep telefonuna su tasarrufu yapmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi. 

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