1983'ten bu yana görülmemişti! O ilimizdeki barajda kırmızı alarm

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı’nda 7 milyon 575 bin metreküp su kaldı.

Doğancı Barajı, kurulduğu 1983 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.