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  3. 19 Nisan 2020 23:12

2. Abdülhamid'in hayali Filyos Liman projesinde son durum

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yeni tip korona virüs salgınına rağmen devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

2. Abdülhamid'in hayali Filyos Liman projesinde son durum

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yeni tip korona virüs salgınına rağmen devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

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2. Abdülhamid'in hayali Filyos Liman projesinde son durum

Geçen Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'ı tamamlanan Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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2. Abdülhamid'in hayali Filyos Liman projesinde son durum

Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

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2. Abdülhamid'in hayali Filyos Liman projesinde son durum

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak.

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