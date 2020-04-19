2. Abdülhamid'in hayali Filyos Liman projesinde son durum
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yeni tip korona virüs salgınına rağmen devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yeni tip korona virüs salgınına rağmen devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.
Geçen Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'ı tamamlanan Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.