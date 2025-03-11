2 aylık eşi satırla katletmişti... Sevcan hemşirenin tabutunu kadınlar taşıdı

Olay, 9 Mart’ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen H.S. ve Sevcan S. çifti, öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. H.S. akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. H.S., kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan S.’a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Sevcan S.’ın yaşamını yitirdiği belirledi. H.S.'ın eşini öldürdüğü ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan S.'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.