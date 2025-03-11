2 aylık eşi satırla katletmişti... Sevcan hemşirenin tabutunu kadınlar taşıdı
Antalya'da bundan 2 ay önce evlenen hemşire çiftin evlilikleri kana bulandı. 26 yaşındaki cani koca, eşini satırla katletti.
Antalya'da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan H.S. (26) tarafından satırla öldürülen Sevcan S. (26), memleketi Hatay’da toprağa verildi. Sevcan S.’ın tabutunu kadınlar taşıdı.
Olay, 9 Mart’ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen H.S. ve Sevcan S. çifti, öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. H.S. akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. H.S., kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan S.’a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Sevcan S.’ın yaşamını yitirdiği belirledi. H.S.'ın eşini öldürdüğü ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan S.'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
H.S., evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boynunda kesik olan Sevcan S., Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri, H.S.'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sevcan S.'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdiğini söyledi.