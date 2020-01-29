2 bin 600 yaşındaki mumyanın ölüm nedeni oraya çıktı
Bilim insanları dünyanın en çok tanınan mumyası olarak bilenen Takabuti'nin ölüm nedenini tespit etti.
Dünyada en çok tanınan mumya olarak bilinen Takabuti'nin ölüm nedeni yüzyıllardır bir gizem olarak kaldı.
2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti bir kadın. Bilim insanları X-ray ve CT taramaları ile gizemi çözmeyi başardı. Takabuti'nin ağzında ve omurgasında fazladan bir diş ve omur olduğu belirlendi.
İrlanda'da bir müzede sergilenen mumya ile ilgili yapılan yeni çalışmalarda, Takabuti'nin 20'li yaşlarında sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.