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  3. 29 Ocak 2020 15:32

2 bin 600 yaşındaki mumyanın ölüm nedeni oraya çıktı

Bilim insanları dünyanın en çok tanınan mumyası olarak bilenen Takabuti'nin ölüm nedenini tespit etti.

2 bin 600 yaşındaki mumyanın ölüm nedeni oraya çıktı

Dünyada en çok tanınan mumya olarak bilinen Takabuti'nin ölüm nedeni yüzyıllardır bir gizem olarak kaldı.

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2 bin 600 yaşındaki mumyanın ölüm nedeni oraya çıktı

2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti bir kadın. Bilim insanları X-ray ve CT taramaları ile gizemi çözmeyi başardı. Takabuti'nin ağzında ve omurgasında fazladan bir diş ve omur olduğu belirlendi.

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2 bin 600 yaşındaki mumyanın ölüm nedeni oraya çıktı

İrlanda'da bir müzede sergilenen mumya ile ilgili yapılan yeni çalışmalarda, Takabuti'nin 20'li yaşlarında sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

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2 bin 600 yaşındaki mumyanın ölüm nedeni oraya çıktı

Takabuti'nin eski Mısır'ın Luksor şehrinde yaşayan oldukça zengin ve önemli bir kadın olduğu biliniyor. Takabuti 1834 yılında İrlanda'ya getirilip ilk kez tabutu açılmıştı.

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