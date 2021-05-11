2 bin 800 yıllık antik kent: Dağın zirvesindeki Tabal Krallığı

Arkeolog Mustafa Eryaman antik kent hakkında şu bilgileri verdi:

"Özellikle tapınak girişindeki kapılarda, dış kapı ve iç kapıda 2 tane sfenks kabartması çift başlı aslan ve 2 adet de kapı aslanı var. Yine aslan başları ve aslanlı kaideler de söz konusu. Toplamda 16 adet aslan heykeli var. Bu yönüyle kente aslanlı kent de diyebiliriz"