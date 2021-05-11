2 bin 800 yıllık antik kent: Dağın zirvesindeki Tabal Krallığı
Niğde'de Göllüdağ'ın zirvesinde yer alan 2 bin 800 yıllık Tabal Krallığı Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.
Geç Hitit dönemine ait Tabal Krallığı Antik Kenti, 2 bin 172 metre yükseklikte, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Göllüdağ'ın zirvesinde yer alıyor. Tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla uzanıyor.
Tabal Krallığı'nın kalıntılarının bulunduğu antik kentte 1934 yılında yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen en önemli eser, Niğde Müzesi'nde sergilenen çift başlı aslan heykeli.
Sönmüş bir volkanik dağ olan Göllüdağ üzerindeki bölge turizme kazandırılacak.
ASLAN HEYKELLERİYLE MEŞHUR
Antik kent 88 yıl önce köylüler tarafından tesadüfen bulundu. 3 farklı zamanda arkeolojik kazı yapılan bölgede döneme ait aslan heykelleri gün yüzüne çıkarıldı.
Arkeolog Mustafa Eryaman antik kent hakkında şu bilgileri verdi:
"Özellikle tapınak girişindeki kapılarda, dış kapı ve iç kapıda 2 tane sfenks kabartması çift başlı aslan ve 2 adet de kapı aslanı var. Yine aslan başları ve aslanlı kaideler de söz konusu. Toplamda 16 adet aslan heykeli var. Bu yönüyle kente aslanlı kent de diyebiliriz"
TURİZME KAZANDIRILACAK
Aslan heykelleriyle ön plana çıkan tarihi kentin 5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde sur duvarları var.
Bölgede arkeolojik kazıların tamamlanmasının ardından antik kentin turizme açılması için çalışma başlatıldı.