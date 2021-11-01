2 bin kilometrekarelik çölün ortasında şırıl şırıl akan bir şelale dikkat çekiyor
Mısır'ın Feyyum kentine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Reyyan Vadisi, yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanı kaplayan çölün ortasında şırıl şırıl akan bir şelale barındırıyor.
Mısır'ın Feyyum kentine 60 kilometre uzaklıkta yer alan Reyyan Vadisi Şelalesi, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olma özelliğini taşıyor.
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Yüzölçümünün dörtte üçü çölden oluşan Mısır'da, başkent Kahire'nin 100 kilometre güneyindeki Feyyum kentinde bulunan şelale yerli ve yabancı turistler için serinlemenin tek adresi.
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Doğal güzelliğinin yanı sıra çöl ve şelale kelimelerinin yan yana gelmesi bile insanların ilgisini çekmeye yetiyor.
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Reyyan Vadisi'ne kimleri şelaleyi, kimileri de vadinin diğer güzelliklerini görmek için geliyor.
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