2 çocuk yanarak can verdi, babanın feryadı yürekleri dağladı
Sakarya'nın Taraklı ilçeisnde bir prefabrik evde çıkan yangında 4 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Acı haberi alarak eve gelen baba, ''Allah aşkına bir şey yapın'' diye feryat etti.
Kaynak: DHA/İHA
Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Yangında, C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli biri kız, 2 çocuk yaşamını yitirdi.
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Babanın acı feryadı: "Allah aşkına bir şey yapın"
Çalıştığı esnada acı haberi alan baba S.K., kül olan evine geldi. Ayakta durmakta zorluk çeken acılı babayı jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Acılı babanın ekiplere "Allah aşkına bir şey yapın" diyerek feryat ettiği anlar ise yürekleri dağladı.
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