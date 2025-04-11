  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 2 çocuk yanarak can verdi, babanın feryadı yürekleri dağladı

2 çocuk yanarak can verdi, babanın feryadı yürekleri dağladı

Sakarya'nın Taraklı ilçeisnde bir prefabrik evde çıkan yangında 4 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Acı haberi alarak eve gelen baba, ''Allah aşkına bir şey yapın'' diye feryat etti.

Kaynak: DHA/İHA
2 çocuk yanarak can verdi, babanın feryadı yürekleri dağladı - Resim: 1

Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 

1 / 9
2 çocuk yanarak can verdi, babanın feryadı yürekleri dağladı - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 

2 / 9
2 çocuk yanarak can verdi, babanın feryadı yürekleri dağladı - Resim: 3

Yangında, C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli biri kız, 2 çocuk yaşamını yitirdi.

3 / 9
2 çocuk yanarak can verdi, babanın feryadı yürekleri dağladı - Resim: 4

Babanın acı feryadı: "Allah aşkına bir şey yapın"
Çalıştığı esnada acı haberi alan baba S.K., kül olan evine geldi. Ayakta durmakta zorluk çeken acılı babayı jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Acılı babanın ekiplere "Allah aşkına bir şey yapın" diyerek feryat ettiği anlar ise yürekleri dağladı.

4 / 9