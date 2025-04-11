2 çocuk yanarak can verdi, babanın feryadı yürekleri dağladı

Babanın acı feryadı: "Allah aşkına bir şey yapın"

Çalıştığı esnada acı haberi alan baba S.K., kül olan evine geldi. Ayakta durmakta zorluk çeken acılı babayı jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Acılı babanın ekiplere "Allah aşkına bir şey yapın" diyerek feryat ettiği anlar ise yürekleri dağladı.