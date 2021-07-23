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  4. 2. doz Biontech aşısı ne zaman yaptırılmalı? En iyi süre belirlendi

2. doz Biontech aşısı ne zaman yaptırılmalı? En iyi süre belirlendi

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, iki Pfizer-Biontech aşısı arasında sekiz haftalık ara verilmesi, daha fazla antikor oluşmasını sağlıyor.

Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, iki aşı arasındaki sürenin uzatılması, daha fazla antikor oluşmasına sonucunu doğuruyor.

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İngiltere'de aşılamanın ilk döneminde, 12 haftalık bir ara uygulanıyordu. Tavsiye ise 3 haftalık bir ara uygulanması yönündeydi.

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Aşıdan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, Bağışıklık ve Aşılama Ortak Komisyonu'nun tavsiyesi ile iki aşı arasını 8 haftaya indirdiklerini hatırlattı ve bu araştırmanın kararlarını desteklediğini söyledi.

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Araştırma, farklı aralıklarda birinci ve ikinci aşılarını olan 503 sağlık çalışanı üzerinde yapıldı.

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