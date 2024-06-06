2 evladımızın şehit düştüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in havalandıktan bir süre sonra düşerek şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı ve düştükten sonra tarım işçilerinin uçağa müdahale ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
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Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.
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Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehit olduğu belirlendi.
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Diğer yandan uçağın düşme anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen uçak ile ilgili soruşturma sürerken, şehitler Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle görev yaptıkları İzmir'e uğurlandı.
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