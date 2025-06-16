2 gence sopayla işkence eden şüphelinin ilk vukuatı değilmiş! Şoke eden görüntüler
Adana'da kask takarak cinsellik içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen 2 genci sopayla dövdükten sonra serbest bırakılan İ.E.'nin (28), mahalledeki A.B.'yi (68) de darbettiği ortaya çıktı. İ.E.'nin beraberindeki 2 kişiyle birlitke A.B.'yi sopalarla dövdüğü anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan İ. E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ile A.T.’yi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için kask takan İ. E., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin, “Kurban olayım İ. ağabey, yapma” diyerek ağladığı görüldü.
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Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İ. E.’yi saklandığı evde gözaltına aldı.
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Gençleri kendisinin dövmediğini, yardım ettiğini öne süren İ. E. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Öte yandan, İ. E.’nin bir süre önce aynı mahallede yaşayan A.B.’yi de sopayla dövdüğü ortaya çıktı.
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