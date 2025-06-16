2 gence sopayla işkence eden şüphelinin ilk vukuatı değilmiş! Şoke eden görüntüler

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan İ. E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ile A.T.’yi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için kask takan İ. E., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin, “Kurban olayım İ. ağabey, yapma” diyerek ağladığı görüldü.