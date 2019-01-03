2 gün süren yağış villaları vurdu
Antalya'da 2 gün boyunca aralıksız süren yağışlar nedeniyle taşan dere onlarca villada su baskınına neden oldu.
Antalya ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Acısu Deresi taştı. Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dereden taşan sular çevredeki 85’e yakın villalarda su baskınına neden oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri ve itfaiye birimlerinin çalışmaları sonucu evdeki sular tahliye edildi. Baskınlarda evlerin bahçeleri adeta göle dönerken, evin içerisine giren sular da vatandaşların mobilya ve elektronik eşyalarına zarar verdi.
"Aşağıya inemedim"
Evinde su baskınına yakalanan engelli Soner Sungur, "Evin içerisi komple suyla doldu. Belediye tahliye etti ama sonra daha sonra tekrar doldu. Dereden su taştığından dolayı, giderlerden su geldi ve giderleri kendimiz tıkadık. Birinci kattan aşağıya inemedim, engelliyim. Eşyalarım zarar gördü" dedi.