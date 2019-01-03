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  3. 03 Ocak 2019 15:44

2 gün süren yağış villaları vurdu

Antalya'da 2 gün boyunca aralıksız süren yağışlar nedeniyle taşan dere onlarca villada su baskınına neden oldu.

2 gün süren yağış villaları vurdu

Antalya ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Acısu Deresi taştı. Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dereden taşan sular çevredeki 85’e yakın villalarda su baskınına neden oldu.

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2 gün süren yağış villaları vurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri ve itfaiye birimlerinin çalışmaları sonucu evdeki sular tahliye edildi. Baskınlarda evlerin bahçeleri adeta göle dönerken, evin içerisine giren sular da vatandaşların mobilya ve elektronik eşyalarına zarar verdi.

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2 gün süren yağış villaları vurdu

"Aşağıya inemedim"

Evinde su baskınına yakalanan engelli Soner Sungur, "Evin içerisi komple suyla doldu. Belediye tahliye etti ama sonra daha sonra tekrar doldu. Dereden su taştığından dolayı, giderlerden su geldi ve giderleri kendimiz tıkadık. Birinci kattan aşağıya inemedim, engelliyim. Eşyalarım zarar gördü" dedi.

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2 gün süren yağış villaları vurdu

Evi su basan bir başka vatandaş Fatma Kıyak da, bölgede alt yapı eksikliği olduğunu ileri sürerek, her yıl yağışlarda bu duruma düştüklerini ifade etti.

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