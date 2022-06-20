2. Kartal Kitap Fuarı Muhteşem Bir Kapanış İle Veda Etti

Babalar gününe özel şiirleri de okuyan Gültekin’in ardından KE sahnesinin konukları Gazeteci ve Araştırmacı Yazarlar Timur Soykan ve Murat Ağırel oldu. Büyük ilgi gören iki isim de kitaplarında yer verdikleri bazı olaylar ve yolsuzluklarla ilgi çarpıcı bilgiler ve ilginç anekdotlar aktardı. Konuşmalarında mevcut ekonomik darboğaz ve önümüzdeki süreçteki seçimlerle ilgili gözlemlerini de paylaşan Ağırel ile Soykan, daha sonra okuyucuları ile yayınevi standında buluşarak kitaplarını imzaladı.