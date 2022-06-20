2. Kartal Kitap Fuarı Muhteşem Bir Kapanış İle Veda Etti
Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kartal Kitap Fuarı, söyleşiler ve etkinliklerle dolu geçen 10 günün ardından sona erdi. 10 Haziran’da Kartal Meydanı’nda kapılarını açan kitapseverlerle yazarları bir araya getiren fuarın kapanış gününde de birçok gazeteci, yazar ve sanatçı okurlarla buluştu.
Kartal Meydanı’nda 7 bin metrekareden fazla bir alana kurulan, 90’dan fazla yayınevinin ve yüzlerce yazar ve sanatçının katıldığı fuarın son günü eğlenceli bir etkinlik ile başladı. Fuar alanını çocuk sesleri ile dolduran Şubadap Çocuk Koro Konseri, çocuklar kadar aileler tarafından da büyük ilgi gördü. Eğlenceli şarkılara eşlik eden çocuklar yüz boyama, karikatür ve balon atölyelerinde gönüllerince eğlendi. Aynı zamanda Babalar Günü’ne denk gelen fuarın son günündeki bu eğlenceli etkinliğin ardından Şair D. Ali Gültekin’in şiir dinletisi gerçekleşti.
Babalar gününe özel şiirleri de okuyan Gültekin’in ardından KE sahnesinin konukları Gazeteci ve Araştırmacı Yazarlar Timur Soykan ve Murat Ağırel oldu. Büyük ilgi gören iki isim de kitaplarında yer verdikleri bazı olaylar ve yolsuzluklarla ilgi çarpıcı bilgiler ve ilginç anekdotlar aktardı. Konuşmalarında mevcut ekonomik darboğaz ve önümüzdeki süreçteki seçimlerle ilgili gözlemlerini de paylaşan Ağırel ile Soykan, daha sonra okuyucuları ile yayınevi standında buluşarak kitaplarını imzaladı.
10 Haziran’da açılan ve her gün edebiyat dünyasının isimlerini ağırlayan Kartal 2. Kitap Fuar’ının son günü yine söyleşilerle renklendi. KE sahnesine gün boyunca Deniz Utlu, Uğur Terzi, Karin Karakaşlı, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Abdullah Ezik, Ercan Yılmaz ve Nuri Kurtcebe konuk olarak moderatör eşliğinde söyleşi gerçekleştirdi.
2023’de tekrar açılmak üzere bu yıl için okuyuculara veda eden fuarın son konuklarından biri de polisiye roman denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ahmet Ümit oldu. Ümit, romanlarından yola çıkarak polisiye romanları ilgili bazı ilginç bilgileri paylaştı.